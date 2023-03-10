〈電信三雄財報〉台灣大兩動能推升 2月純益雙增每股賺0.33元

台灣大 (3045-TW) 受惠電信服務營收維持高檔，加上電子商務營收增加，推升 2 月營收優於去年同期，稅後純益 9.3 億元，月增 10.7%、年增 12%，每股純益 0.33 元；前 2 月純益也小幅成長，每股賺 0.63 元。

台灣大 2 月營收 137.4 億元，月減 7.2%、年增 12%；EBITDA 28.4 億元，月減 1.7%、年增 4.7%；稅後純益 9.3 億元，月增 10.7%、年增 12%，每股純益 0.33 元。

台灣大前 2 月營收 285.5 億元，年增 8.1%；EBITDA 57.3 億元，年增 2.3%；稅後純益 17.7 億元，年增 0.4%，每股純益 0.63 元。

公司說明，2 月行動服務營收創近三年半來單月新高，年增率達 7%，為 2014 年以來最大單月增幅；除了 5G 滲透率持續提升，遊戲代理及漫遊收入均較去年同期成長，帶動智慧型月租用戶 ARPU 連 21 個月年成長，達 4.8%。

另外，在 mo 幣多等獨門專案拉高客戶忠誠度，以及長約期手機案推動下，月租用戶退租率連二月創歷史新低，僅 0.65%，因此電信服務收入已連續二月達 40 億元水準，維持在三年歷史高點，加上電子商務營收兩位數成長，帶動二月份合併營收年成長 12%。

針對與台灣之星的合併案，財務長兼發言人張家麒表示，合併案在年前得到 NCC 核准後，雙方董事會均已於 2 月 24 日通過新換股比例，每一股台灣之星普通股換發台灣大 0.03260 股普通股，預計發行股數亦由原本之 2.82 億股縮減至 2.04 億股，降低股權稀釋約三成。此合併案待公平交易委員會及證券主管機關之核准後，便可確定合併基準日。

今年世界行動通訊大會 (MWC) 聚焦 5G 加速、數位應用、金融科技、開放網路及虛擬創新共五大主題，台灣大哥大展現 5G 國際實力，為全台首家與工研院 TIP Community Lab 合作進行 5G OpenRAN 整合驗測，更是國內第一家將工研院 TIP 標章列為選商條件的科技電信公司。

行銷活動方面，台灣大致力提供創新服務，提升用戶體驗，旗下品牌「OP 響樂生活」新支線「OP 遊戲玩家套裝」全台電信獨賣 SONY PlayStation VR2 次世代虛擬實境頭戴裝置，結合台灣大獨家影音和雲端遊戲內容、優質網路服務及完整銷售通路，提供玩家超沉浸遊戲體驗。

另外，在科技力即國力的時代，台灣大攜手 AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，同時推動「科技大神培育實習計畫」，延攬全球跨域科技人才，拓展超 5G 生態系，加速 Telco+Tech 科技事業成長。

ESG 方面，台灣大六度榮獲 2023 年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2023) 評定為世界 TOP 5% 企業，位列全球電信產業前三名，持續發揮永續續航力，為愛台灣、愛人類，為世界打造更美好的未來。