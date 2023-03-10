尖點2月營收下探36個月低點 Q1稼動率下滑不利毛利率表現

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，今年 2 月營收降至 1.94 億元，下探 36 個月來低點，月減 12.32%，年減 32.63%，前 2 月營收 4.16 億元，年減 32.27%，預估今年的第一季淡季業績季下滑幅度將更較往年爲鉅，同時，產能利用率更較上一季下滑，恐將更不利於毛利率表現。

尖點 2022 年第四季營收下滑到 8.27 億元，爲全年最低，主要是 NB 及 PC 應用的需求疲弱加上客戶端去庫存及總體經濟表現不佳的影響，去年第四季單季產能利用率部分下滑，其中鑽針產能利用率下滑到 70%，代鑽孔服務下滑 50% 的利用率，也造成去年第四季單季毛利率下滑到 26.7%，季減 4.3 個百分點，年減 5.7 個百分點。

同時，由尖點對 2023 年首季的整體產能利用再較 2022 年第四季下滑的預判來看，加上新增的鑽針生產設備未如預期發揮效益，將更不利於本季的毛利率表現。

尖點科技 2022 年全年營收 35.1 億元，毛利率 30.7%，爲三年來新低，年減 2.4 個百分點，全年稅後純益爲 3.32 億元，年減 25.7%，每股純益 2.34 元。尖點擬配發去年股利每股現金 2 元。