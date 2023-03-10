需求回溫 群聯2月營收32.75億元 月增13%

群聯電子 (8299-TW) 今(10)日公告 2 月營收為 32.75 億元，受惠中國供應鏈需求逐步回溫，營收月增 13%，年減 38.3%；前 2 月累計營收 61.53 億元，年減 42%。

群聯執行長潘健成說明，近期已逐漸感受到中國大陸供應鏈需求緩步回溫，全球客戶也很積極透過規格提升，刺激需求拚業績。由於通膨等因素，不期待今年整體出貨量成長，但 NAND 價格已處於相對低點，將有助刺激 NAND 模組儲存容量提升，進而有助 NAND 產業整體供需狀況改善。

潘健成進一步指出，NAND 原廠去年 10 月開始陸續減產，及降低資本支出，減少整體 NAND 供給，未來只要需求逐漸上升，將可能缺貨。

潘健成強調，因大環境不佳、NAND 原廠裁員節流減少支出、系統廠因庫存壓力與高成本因素放緩研發 PCIe 5.0 高階新規格機種，市場對旗艦 PCIe 5.0 SSD 的需求，可能延後至 2024 年下半年才會發酵。

不過，他認為，消費者對高速運算與儲存需求依舊存在，加上群聯是市場上除 NAND 原廠外，唯一量產 PCIe 4.0 SSD 控制晶片的供應商，若 PCIe 5.0 SSD 普及發酵延後，也將有助群聯提升 PCIe 4.0 SSD 整體市占率。且包括 PCIe 5.0 及 PCIe 4.0 SSD，群聯都具備最先進且已量產的儲存方案。

