星宇完成第2架自購A350聯貸案 超額認貸逾190%

星宇航空 (2646-TW) 第 2 架自購 A350 廣體客機聯貸案於今 (6) 日簽約，本次聯貸案再度由合作金庫商業銀行統籌主辦，共 11 家銀行踴躍參貸，超額認貸比率高達 192%，較前次募集增加 40%，最終簽約金額為 40.6 億元。

星宇指出，此次獲第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、高雄銀行、農業金庫、中國輸出入銀行和上海商銀，共 11 家銀行踴躍參貸，超額認貸比率高達 192%，相較於前次募集增加 40%，最終簽約金額 40.6 億元。

星宇執行長翟健華表示，A350 是星宇航空主力機型，用以執飛中長程航線，該航機是旗下第 3 架 A350，預計 3 月底交機，待洛杉磯航線開航後即開啟轉機市場並將進一步拓展全球航網。

星宇強調，自解封以來，旅遊市場已逐步回歸到疫情前水準，營收和載客量均穩定成長。隨著市場需求增加，將持續籌備新航點、提升服務品質，提供全球旅客更精緻的飛航服務。

星空目前飛航曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、胡志明市、峴港、河內、澳門、新加坡、吉隆坡、檳城、馬尼拉和宿霧等航點，共 15 個城市，4 月 1 日將開航仙台，4 月 26 日再開首個北美航點洛杉磯。