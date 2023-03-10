泰山董事長詹景超赴鎮瀾宮 為大甲媽聯名產品過火祈福

萬眾期待的大甲媽遶境祈福活動，將於今年 4 月 21 日（農曆 3 月 3 日）當晚 11 點 05 分將揭開序幕。3 月 10 日上午泰山 (1218-TW) 董事長詹景超率領泰山主管與顏清標董事長，共同在大甲鎮瀾宮敬拜大甲媽祖，為泰山聯名產品過火祈福，並祈求國泰民安，公司事事順利。

泰山董事長詹景超與幾位主管在鎮瀾宮的四個方位，奉獻泰山知名料理油為廟方「添油香」，象徵「添福壽、增光明」，四個角落則有四季興旺廣護佑的意涵。

今年泰山與大甲媽的系列聯名產品以「平安」為概念，包含有平安油《泰山純芥花油》、《泰山不飽和調合油》兩款，以及平安水《泰山純水》，另有東森通路的《泰山桂圓黑 / 白木耳露》聯名甜點。民眾購買泰山油品還能在泰山粉絲團參加「限量大甲媽金飾抽獎」活動，也期願遶境中，有緣拿到平安水的信眾都能遇水則發，品嘗甜點的朋友可以幸福甜蜜，萬事圓滿。

參拜當日除了順利完成過火祈福儀式，詹景超董事長也與顏清標董事長分享歷年來泰山同仁參與行腳遶境的心得。詹董事長表示：「往年泰山員工在遶境期間都會自主集結，自發性為各廠區、辦公室祈求進香旗，並主動排班接管遶境令旗行腳，祈求廠區生產順利、營業生意興隆，人員出入平安，信仰的力量著實令人感動。」

此外，泰山企業也堅定支持「員工走一公里，公司就捐一個產品」贊助弱勢團體的行動，統計至今已有同仁 172 人次默默投入接旗與行腳，累計公益里程高達 4,890 公里，已兌現承諾，捐贈 205 箱產品給捐弱勢團體。員工更在遶境期間，自主設立臨時結緣攤位發送泰山產品，累計共發送了 475 箱泰山產品。今年由於疫情平緩，又橫跨兩個週末假期，預計將有更多同仁加入遶境行列，為發揚大甲媽的善行奉獻心力！