昱展長效戒毒癮新藥授權國際大廠 首筆簽約金逾億元

昱展新藥 (6785-TW) 營運報捷，將旗下三個月長效注射型戒毒癮類新藥 ALA-1000 中國、香港、澳門、台灣大中華區以外的市場，授權給國際大藥廠，並收取首筆授權簽約金 500 萬美元 (約新台幣 1.53 億元)。

昱展與國際藥廠簽署授權協議，國際藥廠可取得 ALA-1000 及相關產品在除了中國、香港、澳門、台灣以外的全球市場，使用於人體適應症之專屬授權。

根據雙方合約，昱展可取得第一筆授權簽約金 500 萬美元，後續依照合約約定期程，收取第二筆簽約金、研發里程碑金、銷售里程碑金及上市後之產品全球銷售分潤。

昱展新藥是由美時 (1795-TW) 創辦人林東和所創立，公司專注在中樞神經系統疾病的長效藥物，其中，治療鴉片類成癮症慢性頭痛針劑 ALA-1000 ，為長效 3 個月皮下注射針劑，已與美國 FDA 完成臨床三期前會議 (End-of-Phase 2)。

全球鴉片類物質成癮症問題日益嚴重，美國鴉片類物質導致死亡人數更在新冠疫情間惡化，並被列為國安問題，根據美國疾管局 (CDC) 數據顯示，近年 1-2 年鴉片類服用過量致死人數，從 5.1 萬人增加到近 8 萬人，預期 2028 年鴉片類戒癮藥物長效針劑，2028 年銷售規模上看 24 億美元。

除了 ALA-1000 外，昱展另一項難治型憂鬱症治療藥物 ALA-3000，為 Ketamine(愷他命、K 他命) 長效皮下注射針劑，從動物試驗來看，ALA-3000 單次給藥後，可穩定釋放 Ketamine，治療時間至少一個月，該藥品也與美國 FDA 完成臨床試驗計畫送件前諮詢 (Pre-IND meeting)，預計今年啟動一期臨床試驗。

昱展解釋，小量的 Ketamine 有麻醉效果，在醫學上普遍被使用，同時可快速緩解症狀與自殺意念，不過市面上的 Ketamine 抑鬱藥物多為靜脈、鼻噴等使用方式，容易因藥物快速釋放造成體內濃度過高，進而引起鎮靜、解離等不良副作用。