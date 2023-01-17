〈緯創小年夜〉今年筆電出貨估持平 非PC事業維持雙位數成長

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日睽違三年舉行實體尾牙活動，展望今年，總經理暨執行長林建勳認為，個人電腦事業還是相對嚴峻，不過緯創過去幾年在伺服器、AI 運算、工業電腦等非個人電腦應用布局逐步發酵，認為今年相關事業仍將雙位數成長，並預期今年獲利可望達成內部成長目標。

林建勳表示，去年下半年個人電腦需求下滑，緯創也受一定程度影響，不過因產品線主要集中商用、家用高階，因此受景氣影響程度相對有限，衰退幅度也低於同業，今年來看，預期大環境共識將呈現衰退，但緯創出貨將力拚持平去年水準，並預期下半年需求會優於上半年。

緯創去年筆電出貨約 2120 萬台、年減 17.19%。

對比個人電腦市況低迷，緯創看好非個人電腦應用成長，林建勳透露，去年非個人電腦營收比重已占整體比重約 4 成，且不少具潛力的事業營業額都已超過千億元，今年將可望保持雙位數成長趨勢，其中，車用布局也逐步發酵，目前也有出貨高階運算單元給車廠。

緯創去年第四季毛利率、營益率雙雙改寫新高，第四季毛利率更衝上 8.59%，稅後純益 40.77 億元，季增 10.31%、年減 24.16%，每股純益 1.46 元，累計去年全年純益 111.63 億元、年增 6.6%，每股純益 4.01 元，改寫 11 年來新高。