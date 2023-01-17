〈緯創小年夜〉2023年整體景氣不樂觀 林憲銘：強化韌性營運體質

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日睽違三年舉行實體尾牙活動，參與員工數超過萬人、席開 1011 桌，也大手筆邀請阿爆、李千娜、蕭敬騰接力開唱，董事長林憲銘致詞時表示，今年整體大環境不是很樂觀，但他不會太悲觀，主因大家在投資活動上都將更精準，以緯創為例，過去幾年也已建立起具敏捷、韌性的營運體質。

林憲銘致詞時感性地說，疫情讓大家憋了 2-3 年，很開心可以在這裡與大家相聚，尤其人與人之間的連結並不是科技可以取代的，在營運表現上，緯創去年營收達到 9850 億元，逼近兆元大關，但他認為，營收不是主要的目的、目標，最重要的目標是具備優質體制。

林憲銘說，2022 年已經過去，現在看 2023 年也不是太光明，但回顧去年，在全球疫情爆發中段、俄烏戰爭、缺料、個人電腦產業不景氣下，緯創因為有事業夥伴、董事、銀行團、社會正面輿論支持，加上過去幾年數位轉型所打造具敏捷、韌性的營運體質下，才有今日的營運結果。

林憲銘進一步表示，2023 年依舊是詭譎的一年，但緯創已有韌性體質，相信未來是可以掌握的，他也希望全球疫情能儘快在第一季過去，並恢復到和平、快樂又可以移動的日子。

緯創去年也進行營運組織調整將雙執行長制改回單執行長暨總經理，並由林建勳擔任，林憲銘表示，策略性運作調整對集團運作有利，過去幾年在架構上也建立更強的營運體質，至於由林建勳全權統籌，他深具信心。