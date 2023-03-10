美時去年賺逾一股本 EPS 11.59元 今年續拚成長

美時 (1795-TW) 在高毛利外銷癌症用藥產品，以及亞洲區品牌藥貢獻下，推升去年雙率雙升，稅後純益翻倍，達 30.2 億元，每股賺 11.59 元，創新高；市場預期，美時血癌用藥今年將分批出貨，營收有望持續走揚。

去年營運方面，營收 146.33 億元，年增 15.68%；毛利率 53.35%，年增 8.76 個百分點；營益率 28.1%，年增 9.95 個百分點；稅後純益 30.2 億元，年增 115.25%，每股純益 11.59 元。

美時去年第四季營收 31.72 億元，季減 41.15%、年增 13.15%；毛利率 44.12%，季減 23.74 個百分點、年減 2.62 個百分點；營益率 11.24%，季減 37.77 個百分點、年減 2.78 個百分點；稅後純益 1.68 億元，季減 91.94%、年減 33.39%，每股純益 0.63 元。

美時表示，在台灣、韓國和泰國設定重點治療領域，其中，台灣包括骨質疏鬆症、肺癌、帕金森氏症、戒癮藥品及藥局通路；韓國的減重、帕金森氏症、腎臟病以及泰國的骨質疏鬆症等科別。

為加速美時轉型，去年收購多個品牌，如與 Eli Lilly and Company(美國禮來藥廠) 簽約，拿下壯陽藥犀利士 (Cialis) 台灣地區產品權利，及治療非小細胞肺癌和惡性間皮細胞瘤藥品 Alimta(Pemetrexed) 在台灣市場的相關資產，也推升亞洲市場去年營收年增 5.6%、全球出口收入年增 28%。

另外，血癌重點產品 Lenalidomide 於 2022 年順利在全球重要市場上市，包括美國、歐洲及巴西等地，並於拉丁美洲完成前列腺癌症用藥 Enzalutamide 上市。

美時強調，將持續研發與授權，去年研發團隊完成 6 份藥證申請，尤其完成首次 (NCE-1)/(FTF) 的提交，在美國獲得 Midostaurin(Rydapt 學名藥) 簡易新藥上市程序核准。

美時目前共有 37 項分別處於不同階段的研發項目，透過與全球夥伴合作獲得 19 種學名藥和 3 種 505b(2) 產品授權，並在全球提交 75 件申請、獲得全球 72 個市場的藥證核可，總計 2022 年共完成 20 個對外授權簽署，覆蓋全球 160 多個市場，並將在 2023 年持續不斷擴張版圖。