盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.05%報167.5元，成交1,827張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.05%，10日09:19報167.5元，成交1,827張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲3.63%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.23%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,898 張
- 外資買賣超：+1,252 張
- 投信買賣超：+514 張
- 自營商買賣超：+132 張
- 融資增減：-30 張
- 融券增減：+51 張
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