盤中速報 - 華航(2610)急跌-3.19%報19.8元，成交44,988張

華航(2610-TW)近5分K跌速3.19%，10日09:19報19.8元，成交44,988張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華航(2610-TW)近5日股價上漲2.96%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲1.76%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13,427 張
- 外資買賣超：-20,184 張
- 投信買賣超：-406 張
- 自營商買賣超：+7,163 張
- 融資增減：+10,022 張
- 融券增減：-1,466 張
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AI優化後報酬率
+34.41%
$13,441
原投組報酬率
+26.86%
$12,686
投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
2413
10%
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