盤中速報 - 華航(2610)急跌-3.19%報19.8元，成交44,988張

華航(2610-TW)近5分K跌速3.19%，10日09:19報19.8元，成交44,988張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華航(2610-TW)近5日股價上漲2.96%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲1.76%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-13,427 張
  • 外資買賣超：-20,184 張
  • 投信買賣超：-406 張
  • 自營商買賣超：+7,163 張
  • 融資增減：+10,022 張
  • 融券增減：-1,466 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.41%

$13,441

原投組報酬率

+26.86%

$12,686

投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    所羅門

    2359

  • 20%

    環科

    2413

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞