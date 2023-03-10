盤中速報 - 長榮航(2618)急跌-2.47%報27.7元，成交25,342張

長榮航(2618-TW)近5分K跌速2.47%，10日09:19報27.7元，成交25,342張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮航(2618-TW)近5日股價上漲1.59%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲1.76%。台灣加權指數上漲1.1%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32,743 張
- 外資買賣超：-37,206 張
- 投信買賣超：-1,362 張
- 自營商買賣超：+5,825 張
- 融資增減：+8,445 張
- 融券增減：-4,034 張
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