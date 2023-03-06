盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.28%報171.5元，成交2,930張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.28%，06日09:08報171.5元，成交2,930張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲6.83%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.22%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+804 張
  • 外資買賣超：+741 張
  • 投信買賣超：-255 張
  • 自營商買賣超：+318 張
  • 融資增減：+720 張
  • 融券增減：+36 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.88%

$12,888

原投組報酬率

+19.12%

$11,912

投組標的成分

  • 40%

    晶宏

    3141

  • 20%

    盛達

    3027

  • 20%

    六角

    2732

  • 10%

    系微

    6231

  • 10%

    貝萊德世界科技基金 A2

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞