盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急跌-2.28%報171.5元，成交2,930張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K跌速2.28%，06日09:08報171.5元，成交2,930張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲6.83%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.22%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+804 張
- 外資買賣超：+741 張
- 投信買賣超：-255 張
- 自營商買賣超：+318 張
- 融資增減：+720 張
- 融券增減：+36 張
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