自家平台用不到那麼多內容！迪士尼擬為同業打造節目 提高Disney+獲利

迪士尼 (DIS-US) 執行長艾格 (Bob Iger) 周四 (9 日) 表示，迪士尼工作室可能會恢復為競爭對手製作電影和電視節目的業務，與近年來生產資源專供拓展 Disney+ 串流服務的作法大相逕庭。

艾格出席摩根士丹利技術、媒體和電信大會時表示，串流媒體向來依靠大量新鮮內容來吸引訂閱客戶，他希望採用類似 HBO 的方法，圍繞其主要品牌製作一些高品質節目，同時努力提升 Disney+ 的獲利能力。

艾格表示，迪士尼減少為自家平台創建內容後，可能會有更多向第三方授權的機會，「有段時間這是我們不可能做的事，因為我們如此偏厚自家串流平台，但如果我們到了自家平台不需要那麼多內容的階段，而我們仍有製作內容的能力時，為何不利用這能力來增加營收呢？」

艾格也提到向第三方授權內容的可能性，例如動畫電視影集《蓋酷家庭 (Family Guy)》在迪士尼旗下的 Hulu 以及 Roku (ROKU-US) 上的串流服務均能吸引觀眾收看。

老將艾格退休後不到一年又於去年 11 月回鍋，今年 2 月宣布全面重組計畫，在節省 55 億美元成本的舉措下，裁員 7000 人並將權力交還迪士尼的創意主管。

該計畫令維權投資者 Nelson Peltz 停止要求董事席次，並稱他相當樂見艾格重組公司的行動。