Disney+廣告版方案正式推出 月費7.99美元

Disney+ (DIS-US) 正式推出其廣告版訂閱方案。這個在 Netflix (NFLX-US) 備受期待的廣告版方案推出一個月後亮相的品每月收費 7.99 美元，比 Disney+ 無廣告版低 3 美元，後者現在每月收費 10.99 美元。

廣告統計平台 EDO 執行長克里姆 (Kevin Krim) 表示：「價格上漲正在衝擊假期期間的許多主要串流媒體平台，因此像新的 Disney+ 基本版方案這樣負擔得起的廣告版將對許多消費者具有吸引力。」

他補充指出，「Disney+ 是目前成長最快的串流媒體平台，基本方案可為獲利目標又邁出一步。」

彭博智庫分析師拉干納森 (Geetha Ranganathan) 之前曾表示：「我認為廣告版的影響相當大。」他對廣告支出全面放緩的相關擔憂不以為然，「這絕對非常、非常關鍵，它們在正確的時間做到了。」

根據 Kantar Research 的一項新研究，目前 Disney+ 訂閱者中約有四分之一將轉至廣告版方案，相當於該串流媒體 1.64 億用戶群中的大約 4600 萬。

產業專家認為，提供低成本、廣告版選項仍然是防止用戶流失的重要手段，畢竟在激烈競爭中，所有串流媒體都希望避免客戶流失。

Netflix 聯合 CEO 薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 周二 (6 日) 開玩笑說，領先的串流媒體服務可能會有更多廣告版產品，他在瑞銀會議上告訴投資人：「我們今天有許多訂閱方案。所以隨著時間過去，可能會有更多廣告版方案，但目前還沒有什麼可談的。」

他還補充說，Netflix 的廣告版方案可能會隨著時間的演進而發生變化和發展，並解釋說：「產品本身會發生變化。我不認為變化會很大，但一定會緩慢而漸進。」

Netflix 的廣告版套餐每月 6.99 美元，具有競爭力，但有一些缺點，例如無法下載電影和影集。此外，由於各個國家及地區的各種授權限制，大約 10% 的總體內容無法在廣告版中供用戶收看。

薩蘭多斯在周二的會議上透露：「如今近 90% 的收看都是廣告版方案用戶。」他解釋說，這個數字應該會慢慢上升。