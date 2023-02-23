南韓央行維持利率不變 一年來首度暫停升息

南韓央行 (BOK) 周四 (23 日) 宣布維持利率不變，為一年來首次暫停升息，試圖避免出口下滑、消費疲軟等一連串經濟風險。

央行周四將 7 天期附買回利率維持在 3.5%，符合市場預期，結束了連續一年的升息行動，本次決定也反映董事會成員對長達 18 個月緊縮周期打擊經濟的擔憂。

南韓經濟在去年最後一季陷入萎縮，房價急跌也令信貸市場感到憂心，且自從首爾去年秋天爆發踩踏事件後，當地消費持續放緩，出口也開始下滑，並在 1 月實現創紀錄的貿易逆差。

雖然大多數經濟學家認為終點利率將落在 3.5%，南韓央行仍透過強調控制通膨的重要性，為自身保留進一步升息的選項。

發布利率決議之際，南韓央行也提供最新經濟和通膨預測，今年經濟成長率預估值從 11 月的 1.7% 微幅下修至 1.6%，通膨率預則從 3.6% 微調至 3.5%。

聯準會 (Fed) 未來的行動可能會影響南韓央行接下來的看法。因通膨下滑速度比原先預期還要更慢，近來市場對 Fed 再度加快升息步伐的預期升溫，這恐進一步拖累韓元貶值。

由於本國貨幣貶值進一步推高食品和能源進口成本，外界認為，疲軟的韓元是南韓央行去年秋季決定大幅度升息的主要原因。