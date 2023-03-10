美股重點新聞摘要2023年03月10日

今日操盤前瞻

美股財報 (3/9 盤後)：GAP(GPS)、甲骨文 (ORCL)

日本銀行 (央行) 利率決議

美國 2 月非農就業報告

企業 IT 支出減緩影響雲端需求 甲骨文營收不如預期 盤後跌 4%

甲骨文 (Oracle) 周四 (9 日) 公布上季營收低於市場預期，主因是雲端需求成長沒有原本預估的強，反映企業為了因應經濟前景正在放緩 IT 支出，甲骨文盤後股價應聲挫跌。閱讀全文...

SVB 資本狀況引發市場擔憂 單日崩跌 60% 銀行股受牽累

標普 500 銀行指數 (S&P 500 bank index) 周四 (9 日) 重挫逾 6%，創下兩年多來最大單日跌幅，主因是 SVB 金融集團 (SVIB-US) 表示計劃透過賣股籌資，來彌補龐大的債券投資虧損後，該股周四收盤崩跌 60%，其他銀行股連帶也受拖累。閱讀全文...

美國與印度將簽署半導體合作備忘錄

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四（9 日）表示，美國和印度將簽屬一份半導體合作備忘錄，兩國將討論投資協調問題，並討論刺激私人投資的政策。閱讀全文...

拜登擬對富人加稅 縮減美國財政赤字

美國總統拜登周四（9 日）公布最新預算案，透過針對億萬富豪、富裕投資者和企業加稅的措施，在未來十年內將政府赤字減少 3 兆美元。閱讀全文...