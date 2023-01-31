〈財報〉客流量逆勢成長 麥當勞上季業績超過預期

麥當勞 (MCD-US) 周二 (31 日) 發布財報，美國顧客光顧其餐廳的次數增加，有助這家速食巨頭第 4 季獲利和營收超過華爾街的預期。

這是該公司連續第二季強調國內流量的增加，與產業趨勢背道而馳。為了應對通貨膨脹，許多消費者已經削減了餐廳開支。但麥當勞很大程度上受惠於消費者行為的變化，因為許多人已經從提供全方位服務的餐廳轉向大麥克和麥克雞塊。

根據 CEO 肯普辛斯基 (Chris Kempczinski) 的財報聲明，這家速食巨頭預計短期通膨將在 2023 年持續。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，以下是該公司報告與華爾街預期的比較：

●每股獲利 2.59 美元，高於預期的 2.45 美元

●營收 59.3 億美元，高於預期的 56.8 億美元

該公司第 4 季淨利為 19 億美元，合每股 2.59 美元，高於去年同期的 16.4 億美元和每股 2.18 美元。

淨銷售額下降 1% 至 59.3 億美元，但剔除匯率變化後成長 5%。在全球範圍內，在美國及其最大的歐洲市場強勁需求推動下，本季同店銷售額成長了 12.6%。

在美國本土市場，更高的菜單價格和增加的需求推動同店銷售額成長 10.3%，高於 StreetAccount 估計的 8.1%。該公司還強調其 McRib 促銷活動的成功，該活動將限時商品的年度回歸標記為「告別之旅」。

在美國以外，該公司的成長也強於預期。 在英國、德國和法國的強勁表現推動下，其國際營運市場部門的同店銷售額成長了 12.6%。在日本和巴西的推動下，其國際加盟市場部門的同店銷售額成長了 16.5%。然而，由於與疫情相關的政府限制，中國銷售令人失望。