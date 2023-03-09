瑞銀：未來三季App Store成長表現將明顯好轉 給予蘋果「買入」評級

瑞銀 (UBS) 分析師在週三 (8 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 旗下應用程式商店 App Store 在本季迄今的成長趨勢持平，但預期未來三個季度的成長表現將明顯好轉，該行仍給予蘋果「買入」的評級。

分析師在一份報告中指出，第一季的前 2 個月，蘋果的 App Store 收入增長趨於平緩，僅年增約 0.31%，相對於去年第四季的下跌 0.68% 僅略有改善。

不過，分析師認為，今年接下來的每個季度，App Store 的表現都會好轉，並促使應用程式商店和服務部門收入提升，同時抵消總體經濟的逆風。

瑞銀預測，蘋果服務部門今年第一季將年增 5.4%，在隨後的三個季度中也將分別年增 6.4%、7.4% 和 8.3%。該行給予蘋果「買入」的評級及 180 美元的目標價，

從地區來看，分析師指出，雖然本季迄今的成長過於溫和，但美國市場的增長速度將持續超過全球其他地區。

大摩分析師日前也將蘋果目標價從每股 175 美元上調至每股 180 美元。他表示，蘋果仍面臨具有挑戰性的總體經濟背景，加上 iPhone 產能短缺，以及揮之不去的新冠疫情限制，然而，除此之外，預期蘋果未來 12 個月處於「催化劑豐富的事件路徑」被投資人低估了。

大摩點評，投資人小看蘋果服務業務增長。從表面上看，蘋果服務營收自 2021 財年強勁的兩位數增長下降到過去 6-9 個月的個位數增長。然而，這是美元強勁的背景下發生的，若按不變匯率計算，服務業務仍以較低的兩位數增長。