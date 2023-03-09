〈台驊展望〉去年獲利年減逾3成 EPS 18.03元 將再配息5元

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (9) 日公布去年財報，由於下半年運價反轉，全年稅後純益 25.48 億元，年減 35.24%，每股純益(EPS)18.03 元，董事會仍通過配發去年下半年每股現金股利 5 元，全年配息率 56.4%，以今日收盤價 74.1 元計算，年化現金殖利率 13.72%。

台驊說明，經 2022 年股東會修改章程通過盈餘配發得以每半年配發一次，去年上半年度盈餘分配現金股利 5.17 元已於今年 1 月初除息，今日董事會再通過配發 2022 年下半年現金股利 5 元，累計去年盈餘分配現金股利共 10.17 元，現金股利發放率為 56.4%，以今日收盤價計算，年化現金殖利率為 13.72%。

台驊去年合併營收 282.18 億元，年減 21.71%，營業毛利為 55.98 億元，年減 31.1%，營業利益 25.38 億元，年減 41.33%，稅後純益 25.48 億元，每股純益 18.03 元，每股淨值 61.7 元；若以年底流通在外股數計算，每股盈餘為 18.6 元，每股淨值為 63.7 元。

台驊董事長顏益財不諱言，去年出現運價反轉效應，反映終端消費需求減弱，庫存堆積且去化速度緩慢，造成去年第四季稅後純益僅 1.16 億元，創 2020 年第二季以來單季新低，進入 2023 年後，上半年仍靜觀其變。