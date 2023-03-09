〈餐飲淡季不淡〉王品2月營收年增逾10% 創單月第4高

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收 18.24 億元，月減 15.95%，年增 11.86%，儘管較上月的歷史新高紀錄略回落，但仍創同期新高，也創單月第四高紀錄，顯示春節過後餐飲市況仍是淡季不淡。

王品說明，台灣事業群 2 月營收 13.4 億元，年增 15.07%，改寫同期紀錄，而中國事業群也逐步回穩，營收 4.8 億元，年增 3.87%。

若依餐飲業慣例，將 1、2 月營收合併來看以排除年節落點不同影響，王品台灣營收 30 億元，年增 26.11%，中國營收 9.9 億元，年增 3.09%，兩岸合併營收 39.9 億元，年增 19.46%。

王品表示，中國商務部將 2023 年訂為消費提振年，餐飲業被列為消費四大金剛之一，從中央到地方推出各種擴大消費的振興政策，而王品在重點城市擁有超過百家門店，中國事業群受惠復甦在望。

而台灣事業群營運持續火熱，相較去年同期有春節貢獻，今年春節全數落在 1 月，但 2 月營收動能仍強勁，創同期新高，其中，「王品牛排」、「西堤牛排」、「THEWANG」、「夏慕尼」單月營收、來客數均較去年同期成長 10-20%。

不僅西餐品牌持續穩健成長，主打燒肉吃到飽的「肉次方」3 家分店已連續 6 個月破千萬業績，加上青花驕中山北店和夏慕尼中山北店，王品台灣事業群 2 月共有 7 家千萬門店。

儘管農曆年後處餐飲相對淡季，但隨著政府將發放每人 6000 元現金的消費激勵政策，王品將推相關促銷，並將於 3 月 15 日開出全新鐵板燒品牌「就饗」，看好後市淡季不淡。