【產業概觀】普發現金6000元可望帶動民生消費，5大方案領取管道以及電子商務概念股

6,000 元政府大紅包要來囉！根據行政院特別預算規劃，全民普發 6000 元即將上路，近三年由政府發放的現金紅利，包含三倍券、振興五倍券以及 6000 元全民普發，前二者主要是新冠疫情導致的振興經濟措施，本次 6000 元則是源自於稅收超徵，不論何種形式，預期對於零售銷售將會產生明顯的效益。

本次 6000 元普發規劃領取管道有「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」五種，其中登記入帳或許是相對方便且好處多的領取方式，只要線上完成登記手續，自動入帳後可以直接轉用於消費或者小額理財投資，多家銀行業者也提供高利活存、行動支付綁定等回饋優惠。

資料來源: 財政部; 網站 https://cpok.tw/35341

從過往三倍券、五倍券的經驗來看，短期內可達到刺激消費支出的效果，尤其民生消費做為主要使用對象，大致可區分為飯店、觀光百貨、餐飲、綜合食品、家電與電子商務等 6 個主要受惠族群。

以電子商務相關概念股為例，電子商務代表所有通過網路完成的商業活動，而這個商業活動包括商品的選購、交易、寄送給消費者的物流、以及最後的售後服務。根據 OOSGA 策略顧問公司於 2023 年 1 月的文章顯示，自 2017 年至 2026 年，電商營業額佔比總零售市場將會逐年攀升，無論是美國、印度、台灣都有這樣子的趨勢發展。

除此之外，在台灣 42.8% 的人口在過去的一年間曾經通過網路消費，並且在這當中 63.8% 為頻繁的電商消費者，平均每週都會透過網路消費。至於驅動線上購買的主要因素前 3 名包含:

提供免運費服務 提供折扣與優惠 簡單的結帳流程

相關電子商務概念股整理如下表，給各位投資朋友參考，在全球陸續解封、國內旅遊消費復甦以及 6000 元全民普發等三重利多的加持下，營收業績有望表現不俗，尤其有了之前三倍券、五倍券的經驗，民間廠商參與越熱烈，加碼的額外效果越多，帶來的效益就越大。

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