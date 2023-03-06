〈2023觀光論壇〉雄獅：別單打獨鬥 籲推動「觀光國家隊」

雄獅 (2731-TW) 今 (6) 日舉行 2023 觀光經濟論壇，雄獅董事長王文傑說，來台旅遊比起出國的支出差距很大，希望觀光業不要單打獨鬥、而要成立「觀光國家隊」，呼籲政府能有具體政策和預算支持產業發展。

王文傑直言，企業單打獨鬥很難改變局面，強調台灣當然要有台積電，但卻不能只有製造業，台灣的未來在具有高附加價值的服務業。

王文傑進一步提到，市場過度偏重出境旅遊，希望台灣觀光可將「食、宿、遊、購、行」列為發展策略。

雄獅欣傳媒總經理單葑表示，據欣傳媒「2023 國際旅客來台觀光趨勢」調研報告發現，超過 50% 受訪者計畫 2 年內來台旅遊，更有近 40% 旅客希望今年可成行。

而吸引國際旅客來台觀光的三大原因分別為特色美食占 60.7%，其次為自然風光 43.9%，第三為治安良好占 22.8%。

報告也顯示，38% 國際旅客希望以客製化包團方式來台旅遊，另有 35% 旅客會透過線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗，27% 旅客選擇旅行社購買團體行程。

旅遊費用部分，近 40% 國際旅客願意來台單趟花費 1000 美元以上，以餐飲、住宿和體驗活動願投入較多預算，停留天數以 3 至 5 天為主，喜愛旅遊目的地前五名分別為台北、高雄、新北、台南、花蓮，喜愛景點為海洋、古蹟、森林、老街和高山。

至於最受歡迎體驗，以逛夜市為首；最受歡迎美食則以小籠包奪冠；伴手禮以鳳梨酥和台灣茶葉分居一二。