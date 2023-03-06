〈2023觀光論壇〉估旅客平均每趟花費逾17萬元 看好高端市場成長

雄獅 (2731-TW) 今 (6) 日舉辦 2023 觀光經濟論壇，提到未來三年高淨資產人群將成長近 30%，旅客平均每趟行程將花費 5729 美元(約新台幣 17.5 萬元)，看高端旅遊市場深具發展潛力。

Amadeus 亞太區旅遊部門執行副總裁兼董事總經理 Javier Laforgue 分享，未來 10 年的旅行者主要分成 4 類，包括：活躍體驗者、回憶製造者、開拓探險者、旅遊科技影響者，因此，未來須提供量身訂製的行程來滿足其需求。

Virtuoso 亞洲區總經理李瑾穎分析，未來三年高淨資產人群將有 28.3% 的增長率，帶動旅客平均每趟行程將花費 5729 美元，高端旅遊市場深具發展潛力。

星宇航空策略長劉允富在論壇中也表示，未來航空市場將走向高品質、高自主和高價位的發展。

針對後疫情時代全球觀光業重啟，歌詩達郵輪高級副總裁兼首席商務官 Roberto Alberti 說，旅遊產業在歐洲強勁復甦，預估今年郵輪旅客數量甚至有望超過疫情前水準。

而林務局局長林華慶提到，台灣擁有豐富的森林生態觀光資源，盼藉由國際行銷吸引來台旅客領略台灣的山林之美。

值得注意的是，歐美旅客與亞洲旅客有明顯旅遊取向差異，歐美旅客更偏好 7-10 日長天數旅遊，旅遊目的地更偏好台東和離島地區，因此，雄獅建議台灣觀光發展朝向市場分眾、打造城市特色方向發展。