王品牛排迎30周年里程碑 祭三大調整拚導入年輕客

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日宣布，旗下創始品牌「王品牛排」今年成立滿 30 年，啟動品牌大改裝，將改走城市秘境風，並重新設計制服、菜單，目標拉進更多 30 歲以下的年輕客群。

王品說明，王品牛排目前全台共 11 家店點，暫無再展店計畫，但既有店會依在地商圈改變略有調整，同時啟動品牌改裝，與以往與在地商圈融合的一店一風格不同，改為經典優雅城市秘境風，今年預計完成 3 家店點改裝，3 年內全數調整完畢。

不僅店面調整，王品也調整制服設計、菜色，希望導入更豐富多變的選項，吸引年輕客群，目標從主力客群 30-50 歲年齡層，再降低至 25 歲。

不過，即便菜色調整，但王品牛排強調，維持平均客單價 1600 元。

除了王品牛排，王品集團今年總店數預計再增 30-40 家店，也即將再推新品牌，其中，去年底新開的高端鐵板燒板前將再展 3 家店。

王品牛排創立 30 年來，至今服務超過 2300 萬人次，首店開在台中文心路，至今已發展成兩岸合計 32 個品牌、超過 400 家門店規模的台灣最大餐飲連鎖集團。

為邁向下一個階段，王品牛排特別邀請台灣知名設計師汪俐伶團隊打造新制服，保留王品牛排標誌性的紅色，同時以更簡約、更具現代感的設計，展現餐飲人專業。