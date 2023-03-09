盤中速報 - 中纖(1718)急拉2.05%報8.95元，成交6,307張

中纖(1718-TW)近5分K漲速2.05%，09日09:48報8.95元，成交6,307張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中纖(1718-TW)近5日股價上漲3.72%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲2.17%。台灣加權指數上漲1.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,006 張
  • 外資買賣超：+4,554 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+452 張
  • 融資增減：+221 張
  • 融券增減：+7 張

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