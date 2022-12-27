盤中速報 - 中纖(1718)急拉2.45%報9.21元，成交6,645張

中纖(1718-TW)近5分K漲速2.45%，27日09:09報9.21元，成交6,645張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中纖(1718-TW)近5日股價上漲4.99%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌0.22%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+678 張
- 外資買賣超：+812 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-134 張
- 融資增減：-1,073 張
- 融券增減：-180 張
最新相關新聞
中纖(1718-TW)近5分K漲速2.45%，27日09:09報9.21元，成交6,645張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中纖(1718-TW)近5日股價上漲4.99%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌0.22%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.58%
$11,558
原投組報酬率
+7.53%
$10,753
投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
10%
6443
10%