盤中速報 - 中纖(1718)急拉2.45%報9.21元，成交6,645張

中纖(1718-TW)近5分K漲速2.45%，27日09:09報9.21元，成交6,645張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中纖(1718-TW)近5日股價上漲4.99%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌0.22%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+678 張
  • 外資買賣超：+812 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-134 張
  • 融資增減：-1,073 張
  • 融券增減：-180 張

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