盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.58%報71.3元，成交13,662張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.58%，09日09:39報71.3元，成交13,662張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲17.79%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,495 張
- 外資買賣超：+544 張
- 投信買賣超：+468 張
- 自營商買賣超：+483 張
- 融資增減：-950 張
- 融券增減：+153 張
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