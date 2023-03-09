美股重點新聞摘要2023年03月09日

今日操盤前瞻

日本第 4 季 GDP 終值

中國 2 月消費者物價指數

美國上周失業金數據

荷蘭夏季前頒布半導體設備出口新規定 影響 ASML 部分 DUV 設備

荷蘭政府周三 (8 日) 表示，計劃對晶片製造設備出口實施新規定以保障國家安全，將在夏季以前公布內容，這代表荷蘭將加入美國遏制對中科技出口的行列，艾司摩爾 (ASML-US) 至少一部分的深紫外光 (DUV) 曝光微影系統預料受到影響。閱讀全文...

Fed 褐皮書：美經濟今年開局強勁 但企業展望沒那麼樂觀

聯準會 (Fed) 最新褐皮書顯示，美國經濟年初表現穩健，消費者支出和製造業活動均穩定，且通膨成長趨緩，但鑑於不確定性加劇，各地區企業聯絡人認為，經濟前景恐難以出現大幅改善。閱讀全文...

鮑爾：Fed 尚未就 3 月會議做出任何決定

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（8 日）赴眾議院金融委員會聽證會上作證。他表示對於評估利率，更多的數據報告是至關重要的，Fed 在利率政策上沒有設定過既定路線。閱讀全文...

美國 1 月 JOLTS 職位空缺降至 1080 萬 連五次高於市場預期

美國勞工部周三（8 日）公布的就業空缺和勞動力流動調查報告（JOLTS）顯示，1 月美國職位空缺數從去年 12 月修正後的 1,123.4 萬降至 1,082.4 萬，大約減少 41 萬職位空缺，但仍高於市場預期的 1,050 萬，也是該數據連續第五次超出預期。閱讀全文...