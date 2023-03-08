福斯暫停在歐洲蓋電池廠 靜待歐盟對美國IRA的回應

路透周三（8 日）報導，福斯汽車（Volkswagen）推進在歐洲建造更多車用電池廠的計畫之際，該公司正在等待歐洲對美國降低通膨法案（IRA）的回應。

一名知情人士向路透表示：「事實上，福斯在北美的發展速度要快得多。」英國《金融時報》（FT）此前報導，福斯汽車暫停在東歐建立車用電池廠的計畫，並優先考慮在美國建廠，以獲得 90 億至 100 億歐元（105.4 億美元）的補貼。

福斯汽車發言人對該消息表示，公司仍在評估在東歐和北美下一個電池廠的合適地點，目前還沒有做出任何決定。

福斯汽車在前執行長迪斯的領導下，於 2021 年 3 月時曾表示，將在歐洲建造 6 間超級工廠，總裝機量為 240 兆瓦時（gigawatt hours）。該公司在周三的聲明中表示，堅持到 2030 年在歐洲建造約 240 兆瓦時的電池工廠計畫，但為此需要合適的框架條件。而這就是為何公司拭目以待所謂《歐洲綠色政綱》（European Green Deal）帶來什麼驚喜。

福斯汽車董事會成員 Thomas Schmall 上周在領英（(LinkedIn）發文表示，歐洲可能在未來數月乃至數年將決定的數十億美元投資競爭中，輸給美國 IRA 提供的誘人條件。

Schmall 說，上周自己透過「歐洲電池聯盟」(European Battery Alliance) 與歐盟官員就歐洲電池生產需要什麼條件進行討論。內容包括與中國和北美一致的補助、原料策略和低廉的再生能源。