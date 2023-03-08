大聯大每股現金股利發放 估不低於3.5元

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (8) 日舉辦法說會，針對市場關心股利政策，財務長袁興文表示，今年每股配發金額估不低於去年 3.5 元的水準，象徵配發率將提升，不過實際發放金額仍待董事會決議通過後公布。

大聯大去年全年稅後純益站穩百億元、達 105.12 億元，年減 8.57%，創下歷史次高，每股稅後純益 6.02 元，以每股配發金額不低於 3.5 元推算，配發率將從去年的 53% 提升至 58% 以上。

展望首季，大聯大預估，第一季因個人消費電子需求持續疲軟，以美元兌新台幣 30.7 元假設，營收約 1450-1550 億元，季減 12-18%，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.45-1.59%，稅後純益 7.31-8.02 億元，每股稅後純益 0.44-0.48 元。

副總林春杰指出，去年下半年因消費性電子調整，需求不斷往下，供應鏈經歷 2-3 個季度調整後，庫存大多已見底，預計第二季會消化得差不多，目前消費性需求仍弱，企業應用、汽車、工業電子等儘管受大環境影響，但需求仍存在，整體上半年較低迷，下半年則要觀察通膨情況與終端需求復甦速度。

庫存方面，大聯大截至去年第四季底，庫存天數為 86 天，預期後續在積極管理下，絕對金額和庫存週轉天數都會逐步下降，正常狀況約莫 50-55 天。

袁興文補充，全球半導體產業以美元為結算貨幣，今年升息幅度大致上已經減緩，加上營運資金持續管理，財務支出可控管在營收的 1% 左右，與去年相近。

此外，大聯大近年積極投入 ESG 永續經營，包括公司治理 (G)、提高潔淨科技相關解決方案 (E) 及投入社會參與 (S) 等，日前獲得 MSCI ESG 評級由 BBB 級上調為 A 級，展現評等機構對於大聯大投入 ESG 永續經營的高度肯定，也在同業內保持領先。