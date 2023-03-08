〈谷歌智慧台灣計劃〉聚焦三面向 擬引入全球首個半導體研究計畫

Google(GOOG-US) 今 (8) 日宣布智慧台灣計畫將邁入第六年，今年仍持續聚焦在擴展在台營運規模、貢獻台灣經濟與社會、善盡數位平台責任等三大面向，其中，預告除原有 AI 成長營、軟體產學合作外，Google 也將引入全球第一個針對半導體的研究計畫，並和台灣四所大學團隊合作推動科技創新。

Google 台灣總經理林雅芳表示，雖然 Google 目前面臨大環境挑戰，但台灣依然是 Google 全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。

在今年的 Google 智慧台灣計畫中，林雅芳預告，在創新服務上將把 Google 地圖的室內實景帶來台灣，同時推出環保路線讓大眾掌握自身碳足跡，此外，台灣已是美國總部外最大的硬體研發中心，第二棟位在板橋遠東通訊園區的硬體研發中心也將在近期落成啟用。

經濟發展方面，林雅芳說，Google 在台灣投資海纜、資料中心、公有雲，今年仍會在既有基礎上持續擴大投資，目前台灣也有 14 位民間 Google 開發者專家 (GDE)，固定和全球軟體專家、Google 團隊交流，此外，Google 今年也將推出加速器，預計把台灣開發者專家人數變成兩倍。

林雅芳也補充，產業共榮則會在數位人才探索計畫、Google Ads Academy 中加入全新課程內容，同時引入全球第一個針對半導體的研究計畫，另外，今年也將更著重在網路安全，攜手政府、企業與公民團體提升網路生態系的安全性。