鮑爾耍鷹美元指數強彈 公股競推美元優存利率4%起跳

公股銀行衝刺外幣放款，續推美元優存方案，提供短天期存款方案，存款年利率 4% 起跳，適合有美元理財需求且需要短期資金停泊處的民眾。

聯準會主席鮑爾在聽證會上暗示 3 月可能升息 2 碼，聯準會「鷹風陣陣」激勵美元指數升破 105 關卡，銀行趁著美元彈升、聯準會利率走揚前趕緊推出美元優存，以此控制資金成本。

事實上，隨著房市轉疲、台美利差擴大，銀行今年也將放款目標鎖定外幣存款，也因此搶美元資金已是銀行重點業務，今年以來幾乎是不間斷推出美元優存方案蓄積資金池。

華南銀行繼 2 月推出美元優利定存專案後，3 月再推限時加碼的美元優利定存，共有 3、6、9 個月及 1 年期的存款天期可供選擇，年利率最高可達 4.75%。

華銀先前推出的美元優存，個人戶單筆必須存滿 3000 美元、中小企業戶存滿 1 萬美元，即日起到 4 月 30 日前，即可享有 3 個月期年利率 4.05%、6 個月期年利率 4.25%。

華銀今 (8) 日宣布，美元優存加碼新增 9 個月期與 1 年期兩種新方案，其中 9 個月期年利率提高到 4.5%、1 年期年利率 4.75% 定存方案，提供給客戶更多的選擇。

一銀最新的美元優存方案則鎖定薪轉戶，提供 88 天期年息高達 4.28% 的專案利率，即日起到 3 月 31 日前，以新台幣換匯轉存美元，且單筆承作門檻即可享 88 天期年息 4.28% 專案利率及匯率 3.5 分減碼優惠。

華銀表示，今年以來美元仍處於高原期，將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益，但仍須注意匯率走勢，避免日後轉換回新台幣或其他幣別所可能引發的匯率兌換風險。