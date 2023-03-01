〈銀行搶美元〉銀行3月續搶美元 競推短天期優存利率4%起跳

銀行衝刺利差瞄準外幣放款，土洋銀行美元優存吸金大戰持續開打，大多是 3 到 6 個月不等的短天期方案，存款利率至少 4% 起跳，部分銀行加碼後可上看 5%，適合有短天期資金停泊需求的民眾。

目前包括台銀、土銀、華銀、一銀、滙豐、星展、渣打都有美元優存方案，但鎖定的目標客群、資金限制、起存門檻也不盡相同，例如一銀目標為薪轉戶、滙豐、星展則是理財客戶，起存門檻也較本國銀行高，民眾挑選時除了比利率，也要留意其他條件可能隱藏的投資風險。

一銀 3 月的「薪美元優利定存」顧名思義就是鎖定自家的薪轉客戶，存戶必須在銀行營業日時間，透過活動網頁點選優惠入口連結，再系統引導以新台幣扣款承作美元定存，就能享有美元換匯及存款年利率優惠。

一銀表示，「薪美元優利定存」最低門檻需存滿 1888 美元，可享有減碼 3.5 分優惠，存款天期 88 天，存款年息 4.28%，但要注意的是，該方案需要以新台幣扣款承作，因此必須將換匯成本，未來的匯率風險列入考量。

台銀的美元優存可選擇以臨櫃或網銀方式承作，以臨櫃來說，單筆需存滿 3000 美元，未滿 10 萬美元者，辦理 3 個月期未滿 6 個月年息可達 4.088%，6 個月到 1 年期年息可達 4.138%。

如果選擇用網銀承作，必須用新台幣存款結購美元，單筆存滿 3000 美元，辦理 3 個月期但未滿 6 個月期，年息可達 4.098%；6 個月期到 1 年者存款年息可達 4.168%。

土銀的美元優存，必須單筆存滿 5000 美元，如果是以既有存款辦理承作，不論是透過臨櫃或網路承作，3 個月期 4.0%、6 個月期 4.1%；如果是新資金承作則必須臨櫃辦理，單筆承作限額為 10 萬美元，3 個月期利率 4.1%、6 個月期 4.2%。

口袋不深的小資族可考慮彰銀最新的美元優存，單筆只要 1000 美元即可辦理，但資金來源限定為新存入的新資金，其中 1 個月期年息 3.98%，3 個月期 4.08%，6 個月期 4.18%。

滙豐銀行的美元優存目標鎖定財富管理客戶，因此起存門檻也相對較高，其中「卓越理財尊尚新戶」單筆必須存滿 5 萬美元，可享 6 個月期 4.88%；「卓越理財新戶」單筆起存金額也要 5 萬美元，6 個月期存款年息可達 4.58%。

星展的美元優存同樣鎖定自家財管客戶，包括星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶，單筆存滿 2 萬美元，可享 3 個月期 4.5%、6 個月期 4.6%。

渣打銀行的「玉兔迎春」美元活存年息最高可根據牌告利率加碼 5%，即日起到 3 月 31 日止，只要當月活存新增資金滿 5 萬美元，年利率可依據牌告利率加碼 4.38%；新增資金滿 10 萬美元年利率加碼 4.68%。

華銀的美元優存則是同時鎖定個人戶與中小企業戶，但前提是必須臨櫃以新台幣結購或以自他行匯入的新資金，個人戶存滿 3000 美元、中小企業戶存滿 1 萬美元，可享 3 個月期年利率 4.05%、6 個月期年利率 4.25%。