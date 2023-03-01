〈銀行搶美元〉挑美元定存除了比利率 也要留意這2大眉角

聯準會升升不息，加上地緣政治臨門一腳，讓美元自今 (2023) 年以來身價不墜，銀行的美元優存也一路戰到 3 月，銀行主管表示，挑選美元優存除了比利率，也要評估匯率風險與存款天期長短。

銀行主管表示，民眾可依資金用途彈性運用挑選美元優存，如果是基於升息循環，建議可選短天期方案；長線投資者則可將部分資金轉進美元投資等級債券，也有機會賺取較好的收益。

銀行主管指出，想把資金轉進美元存款首要考量匯率風險，尤其是以新台幣結購轉進美元者，屆時若打算將資金換回新台幣，一旦遇到匯率翻轉時，勢必得面臨匯兌損失風險，如果匯損吃掉利息收入，等於白忙一場。

銀行主管說，以目前市場態勢來看，聯準會很可能一路升息到今年 6 月底，因此把資金鎖在長天期、固定利率的定存並不划算；而 3 到 6 個月期的短天期，除了有機會搭上升息循環列車，也能避免長天期徒增匯率風險。

銀行主認為，除非是打算出國移民或留學，否則較不建議將外幣存款鎖在一年期以上的長天期方案，避免匯率波動影響利息收益。

但如果是風險承受度較高，也短時間內不打算動支的資金，除了美元存款外，也能考慮將部分資產轉進美元計價的海外債，但要注意的是，海外債存續平均約 3 到 7 年不等，換言之，資金至少有 3 年會被鎖在債券中，運用彈性也相對較差。

整體而言，撇除匯率風險，如果追求保本、穩定利息收益者，建議可選美元優存，但最好以短天期為主；若想追求更好的收益，則可考慮海外債，但風險是持有天期長，匯率風險較大，資金可運用彈性較低。



