〈谷歌智慧台灣計劃〉政府支持新聞有價立場不變 新一輪對話本月下旬召開

Google(GOOG-US) 今 (8) 日宣布推出台灣新聞數位共榮基金，規劃協助國內新聞媒體數位轉型，不過這與外界關注的「新聞有價」、「媒體分潤」並不同，對此，數位部政務次長李懷仁表示，政府跨部會討論立法、支持新聞有價的立場並未改變，也透露第二輪與業者的對話將在 3 月下旬召開。

李懷仁表示，長期自由、優質永續的新聞產業，是健全民主體制發展的重要基石，在遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不是只有零和的競爭，政府希望能透過公私協力、跨產業合作，共存共榮，樂見也贊同 Google 提出的數位轉型共榮方案。

李懷仁重申，政府支持新聞有價，而經過與業者的第一輪對話後，Google 所提出的台灣新聞數位共榮基金就是一個很好的例子，並透露行政院跨部會小組仍將持續邀集各大數位平台與新聞業溝通，新一論對話預計 3 月下旬召開。

李懷仁也盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效 Google 提出的共榮方案，他說，政府與 Meta(META-US) 也都有在聯繫，待其研擬方案提出後就會外界知道。

Google 今日也被問到為何不走分論模式，對此，Google 認為，旗下搜尋、新聞工具並未使用到各大新聞內文，僅秀出新聞標題、摘要、圖片等，且並未從中營利，反而是幫助媒體導流，因此在考量永續、給閱聽眾的內容下，選擇持續以新聞倡議計畫 (GNI)、共榮基金方式，提供媒體產業資源與支持。