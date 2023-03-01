3月新制不可不知 校園口罩令鬆綁、南部擴大節水

228 連假結束，3 月起又有許多新制上路，除了國內防疫大鬆綁外，南部水情拉警報，部分地區實施減壓或減量供水，幼兒園不當管教最高開罰 60 萬元，此外，還有多項交通法規修正，《鉅亨網》幫讀者整理重點一文快速看懂。

入境免費快篩停止提供

近期全球及本土疫情趨緩，自 3 月 1 日起，停止提供入境人員及確診者的密切接觸者公費家用抗原快篩試劑，如有需求可至藥局、超商等零售通路購買。

校園口罩令鬆綁

指揮中心宣布，3 月 6 日起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，跟進室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校車、保健室等場所仍要戴口罩。

「疫苗 + 1」三對象適用

指揮中心推動全民 COVID-19 疫苗接種運動，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑及 6 歲以上於今年 1 月 1 日起未接種過莫德納 BA.4/5 次世代疫苗的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備，活動自 3 月 6 日至 4 月 30 日止。

台南減量供水、嘉義減壓供水

南部降雨狀況不佳，經濟部決議，3 月 1 日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。台南地區每月 1000 度以上的工業用水戶，以節水 10% 為目標，南部科學園區將採總量管制方式節水 10%，一般家戶維持夜間 22 時至隔日 6 時的減壓供水措施。

北市首創居家工作保障原則

台北市勞動局公布實施「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，為行政指導性質，自 3 月 1 日上路，包括「勞動權益不得損害」、「勞資協商書面約定」、「建立工時回報機制」、「尊重勞工離線權益」、「重視居家工作安全」、「設置申訴處理機制」、「提供必要設施補助」等 7 大重點、14 項條文、25 項自行檢核項目。

北市愛心卡可租借 YouBike

為了促進身障者使用綠色運具，3 月 1 日起持台北市核發的愛心卡，就能到全市 1251 個站點租借 YouBike，計費方式為 1 點 1 元。

幼兒園不當管教罰則提高

《幼兒教育及照顧法》修正自 3 月 1 日起施行，教保服務機構之負責人或其他服務人員，若對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾或不當對待行為，情節重大者，最高罰鍰從 50 萬以下提高到 60 萬元以下，最低 6 萬以上，並公布行為人的姓名及機構名稱。

比特犬禁養令上路

農委會新修正的「指定禁止飼養或輸入之動物」將美國比特鬥牛犬及美國史大佛夏牛頭犬兩種比特犬列入名單當中，自 3 月 1 日公告生效起，一般民眾不得再繁殖，未辦理寵物登記者，即違反動物保護法第 36 條第 3 項規定，各縣市政府得依同法第 26 條規定裁處 5 萬至 25 萬元，並得依同法第 32 條第 1 項第 5 款規定沒入。

小三通手續簡化

兩岸小三通審核程序再簡化，金門籍民眾 3 月起，持身分證或護照或金馬證等有效證件，可當日現場購票及搭船，非金門籍的配偶 (含陸配)、直系血親、陸生等，訂票時間由原本搭船的前 3 天縮短為搭船前 2 天，最晚登記時間為開航日前 2 天的上午 11 點。

西濱大貨車降速

為了降低台 61 西濱快速道路事故率，交通部公路總局宣布，3 月 1 日起，三個路段的 20 噸以上大貨車速限從原本的 90 公里調降至 80 公里，違者可按交通管理處罰條例第 33 條，處 3000 元以上、6000 元以下罰鍰。

實施路段分別為台 61 線八里三交流道至林口交流道（6K+000 至 13K+000）、台 61 線東華路口至新豐二交流道（16K+300 至 60K+500）、台 61 線外埔交流道至十份交流道（101K+200 至 305K+750）。

汽車未禮讓行人加重罰

交通部 1 月 31 日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第 2 條附表，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰 2000 元、大型車處罰 2800 元，一律提高為最高額 3600 元處罰（機車維持 1200 元），預計 3 月底上路。