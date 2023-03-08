網紅帶貨涉廣告不實負連帶責任 最高面臨2500萬元罰鍰

網紅、直播主帶貨行銷要注意了！公平會今 (8) 日宣布新規定，不論是銷售自己的商品服務，或是由廠商提供給網紅對外刊播銷售，如果內容涉及不實，網紅都會被認定是廣告主，將負連帶民事責任，並依公平交易法第 21 條規定予以開罰，最高面臨 2500 萬元罰鍰。

公平會指出，今年 2 月 15 日委員會議通過「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」修正案，這次修正主要是將網紅等社群網站用戶納入規範，若涉廣告不實，將被處 5 萬元至 2500 萬元罰鍰，另外，也新增例示網路廣告違法行為態樣的案例，讓業界更清楚明瞭。

公平會表示，即使網紅不是賣家身分，而是在幫廠商代言，影音廣告中描述廠商的商品或服務值得推薦或親身體驗結果有效，此時網紅雖然不是廣告主，但在公平交易法上仍是薦證者的身分，如有不實，造成消費者損失，也須與廠商同負連帶賠償的民事責任。

公平會進一步指出，如果網紅明明知道內容不實，仍然和廠商故意共同為不實廣告，網紅和廠商還是會同時受到公平交易法第 21 條的處罰。

公平會呼籲，網紅等社群網站用戶在網路以撰文或影音等方式推銷，不論是賣家或薦證者的身分，均應遵守公平交易法相關規範，提醒勿踩廣告不實紅線。