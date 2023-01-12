中國疫情、俄烏衝突影響 福斯集團去年交車量創逾十年來新低

根據福斯集團（Volkswagen Group）周四（12 日）的報告，由於中國的新冠疫情封鎖措施和俄烏衝突擾亂供應鏈，該汽車製造商去年銷量創十多年來新低，而去年第四季復甦的風險將在今年面臨進一步挑戰。

福斯集團旗下品牌包括同名的福斯汽車、Škoda 以及高檔車品牌奧迪（Audi）和賓利（Bentley）。該集團去年向客戶交付 830 萬輛車，這意味著其交付量將連續第三年位居全球第二，僅次於日本的豐田汽車（Toyota），後者截至去年 11 月已生產 950 多萬輛汽車。

雖然福斯集團去年下半年交付量成長 12%，但去年上半年交付量大幅下滑 20% 以上，因此拖累全年數據。不過該公司仍保持歐洲最大純電動車製造商的地位，去年全球電動車銷量成長 26%，而中國市場成長近三分之二。

福斯集團的目標是在今年實現電動車銷量占總銷量的 11%，為其 2030 年實現全電動車銷量占總銷量一半的目標奠定基礎。

福斯集團拓展執行銷售委員會成員 Hildegard Wortmann 表示，集團去年第四季銷售額成長 14.3%，但今年前景依然受到經濟疲軟和供應鏈短缺的影響。

值得注意的是，奧迪、藍寶堅尼（Lamborghini）和賓利在去年的表現優於福斯汽車與Škoda，福斯集團高檔品牌去年交付量下滑約 4%，而大眾市場汽車品牌則下滑 9%；整體集團交付量與 2021 年相比下滑 7%。

隨著供應鏈改善和中國鬆綁嚴厲的新冠疫情政策，寶馬（BMW）和賓士的銷售量在去年第四季有所成長，儘管有部分車商警告，中國員工病例激增可能阻礙產量。