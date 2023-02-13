福斯、蘋果、輝瑞....跨國企業高層正重返中國

消息人士透露，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克、輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 預定下月訪問中國，隨著中國重新開放，跨國公司高層正陸續返回中國，以尋找中國重新開放帶來的商機。

德國汽車大廠福斯表示，執行長 Oliver Blume 已於今年 1 月底至 2 月初走訪中國。《華爾街日報》報導，知情人士表示，庫克與 Bourla 預定下月造訪中國。賓士董事長 Ola Källenius 也有訪華的計畫。對許多企業高層而言，這將是他們新冠肺炎疫情爆發以來首度訪問中國。

有些企業高層此行的第一要務，是實地考察當地業務、與管理人員會面，有些人則希望拜會當地商業合作夥伴和政府官員。中國政府取消防疫限制措施後，預估將有數十名企業高層出席未來幾個月在中國舉行的商務會議。

中國政府於 1 月初取消多數邊境管制措施以來，Blume 是首批訪問中國的大型跨國公司高層之一。福斯發言人說，Blume 在中國停留五天，並與合資夥伴、員工及政府官員會面。

事實上，五個月前執掌福斯的 Blume，早在去年 11 月就訪問過中國。福斯發言人說，Blume 是當時隨同德國總理蕭茲訪華的少數企業高層之一。

福斯中國區主管 Ralf Brandstätter 在給員工的一封信中表示，對中國合作夥伴而言，近日 Blume 訪問是一個非常強烈的信號，清楚呈現中國市場的重要性。

未來數月在中國舉行的一些商務會議，預計也將吸引商界領袖出席，包括中國發展高層論壇（由中國政府主辦、定 3 月下旬登場的年度全球經濟會議），以及在海南舉行的博鰲亞洲論壇。博鰲亞洲論壇是一個獲政府支持的政商界領導人會議，以世界經濟論壇（WEF）為藍本。

消息人士透露，正考慮參加中國發展高層論壇的企業高層，包括庫克和 Bourla，且前者曾擔任中國發展高層論壇聯席主席。賓士發言人說，Källenius 也計劃出席這場會議。

在跨國企業高層「重返」中國之際，全球資本也重回這片投資熱土。中國商務部的數據顯示，去年中國實際使用外資以人民幣計首次突破 1.2 兆元，增加 6.3%，引資規模在全球首屈一指。