大摩策略師：美國大型科技股、迷因股恐將下跌20%

摩根士丹利分析師威爾森 (Michael Wilson) 表示，在估值過高情況下，他預估美國部分大型科技股和迷因股還有約 20% 下跌空間。

威爾森指出，即使企業沒有出現獲利衰退，大型科技股以及迷因股目前估值也已經超出合理範圍，部分已經上漲過度的周期股，也可能出現多達 20% 的下跌。此外，一些企業可能會面臨破產。

威爾森說道，預期美股將在短期內上漲，但是，隨著基本面惡化，標準普爾 500 指數可能會下探 10 月的低點。美股的逆風因素將會在 3 月進一步加劇，股市將會因企業業績不振和高估值而承壓。

他指出，目前財報收益和現金流之間的差距是 25 年來最大，原因是庫存過剩和資本成本尚未反映出來。

威爾森先前曾表示，如今股票的風險回報「非常差」，尤其是在 Fed 距離結束貨幣緊縮政策仍遠，利率仍然走高的情況下。

他警告投資者，熊市尚未結束，美股已經進入「死亡區」。他預測今年上半年標準普爾 500 指數將下跌 24% 至 3,000 點。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 也曾說，央行通常只會在總體經濟環境較市場預期更糟糕的情形下，才會調整貨幣政策，因此第一季很可能就是今年股市最高點。

他表示自己正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。