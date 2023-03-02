中國工信部：將加快佈局人形機器人、元宇宙 推進6G研發

中國工信部部長金壯龍在出席國務院新聞辦公室舉行的「權威部門話開局」系列主題新聞發布會時表示，針對未來產業發展行動計劃，將重點推進 4 個方面的工作，包含改造提升傳統產業、鞏固延伸優勢產業、培育壯大新興產業，以及前瞻佈局未來產業，像是推進人形機器人、元宇宙等領域，並致力 6G 技術研發。

金壯龍表示，製造業是實體經濟的基礎，也是國家經濟命脈所繫，同時也是建設現代化產業體系的重要領域。當局將鞏固完整產業體系優勢，維持製造業佔比基本穩定，並加快建設現代化產業體系。主要將從以下 4 個方向著手。

第一，改造提升傳統產業。傳統產業乃是現代化產業體系的基底，在製造業中的佔比超過 80%，當局將將大力推進企業技術改造和設備更新、深入實施智慧製造工程、加快服務型製造的發展、落實工業領域碳達峰實施方案以推行綠色製造，並推動重點產業兼併重組加速以提高產業集中度。

第二，鞏固延伸優勢產業。金壯龍指出，除了要打造一批中國製造名片，培育一批全球一流企業之外，也要實施先進製造業集群發展的專項行動，主要將聚焦在工程機械、軌道交通、光電資訊、能源電力設備、紡織服裝等重點領域。

第三，培育壯大新興產業。金壯龍指出，將聚焦 5G、人工智慧、生物製造、工業互聯網、智慧聯網汽車、綠色低碳等領域，同時持續豐富和拓展新的應用場景，並擴大國家製造業創新中心在新興產業領域的建設佈局。

第四，前瞻佈局未來產業。當局將加快佈局人形機器人、元宇宙、量子科技等尖端領域，並全面推進 6G 技術的研發。將鼓勵地方先行先試，以加快佈局未來產業。