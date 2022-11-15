台歐盟展開6G合作 明年簽合作備忘錄

經濟部今 (15) 日與歐盟執委會資通訊總署 (DG CONNECT) 舉辦「臺歐盟 6G SNS 聯合研討會」，聯發科 (2454-TW)、仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)、明泰 (3380-TW) 等國內通訊產業大廠齊聚一堂，經濟部也將規劃推動臺歐盟雙方產業明年簽署 6G 相關合作備忘錄，擴大合作領域，建立長期策略夥伴關係。

經濟部技術處處長邱求慧表示，台灣、歐盟自 2016 年起開始攜手合作，雙方共投入 1800 萬歐，總計 10 國、超過 30 個產學研團隊加入，合作計畫涵蓋智慧製造及無人機防救災等領域。

如今，隨著通訊技術即將進入下個新階段，台歐也將展開新合作，歐盟委員會資通訊總署未來連接系統副處長 Bernard Barani 表示，過去歐盟、臺灣 5G 發展的合作品質佳，未來 6G 發展應持續合作，加強 6G 全球供應鏈能量。

台灣今年初也啟動 6G 跨部會方案，包括國科會、經濟部、數位部都共同參與，推動 6G 雛型系統與國際合作、跨域應用、頻譜規劃及資安發展，規劃 2028 年建立 6G 商用試驗專網，雙方應能在 6G、半導體等領域技術、商業化強化合作關係。