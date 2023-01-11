歐盟警告TikTok尊重歐盟數據法

中國短影音社群平台抖音國際版 TikTok 執行長周受資週二 (10 日) 會見歐盟，歐盟警示 TikTok 應該尊重歐盟法律並確保歐洲用戶數據安全。

影音社群平台 TikTok 造成的國安風險，已令西方諸國警覺，這些國家擔憂 TikTok 傳播親中言論或不實訊息。周受資週二首次與歐盟執委會 (European Commission) 的四名專員討論了兒童安全和調查流入中國的用戶數據等一系列問題。

負責競爭和反壟斷事務的歐盟執委會副主席兼專員 Margrethe Vestager 會談後指出，他向周受資確認 TikTok 如何準備遵守歐盟委員會法規《數位市場法案》和《數位服務法》，還討論了針對隱私和數據傳輸的義務。

中國短影音社群平台抖音國際版 TikTok 造成的國安風險，已令西方多國警覺 (圖片：AFP)

歐盟執委會價值和透明度專員 Vera Jourova 會後也提到：「希望 TikTok 全面履行其承諾，在尊重歐盟法律和重新贏得歐洲監管機構信任方面加倍努力。歐洲用戶的數據必須是安全的，不可受到第三國當局的非法瀏覽，這一點是無庸置疑的。」

TikTok 不斷極力否認北京當局方面擁有任何 TikTok 用戶數據的控制權或使用權，然而，TikTok 去年發布隱私政策更新，未來包含中國在內的員工將可查看歐洲等國的用戶數據，歐盟對此感到擔憂。

周受資週二在會中回應：「該公司正在研發一個強大的系統來在歐洲處理歐洲用戶數據。」

周受資還將於 1 月 19 日與目前在西班牙的歐盟執委會內部市場執委 Thierry Breton 進行視訊會議。

針對處理兒童個人數據並將數據傳輸到中國是否違反了歐盟的《一般資料保護規範》(GDPR)，TikTok 中國母公司字節跳動已接受愛爾蘭隱私監管機構的調查。