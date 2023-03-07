英飛凌與聯電簽40奈米長約 擴大車用電子合作

聯電與英飛凌簽40奈米eNVM微控制器製造長約。(鉅亨網資料照)
聯電與英飛凌簽40奈米eNVM微控制器製造長約。(鉅亨網資料照)

英飛凌與聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今(7)日宣布，雙方就車用微控制器 (MCU) 簽訂長期合作協議，擴大英飛凌 MCU 在聯電的產能，以擴展車用市場，未來雙方將進一步深化在車用電子領域的合作。

聯電指出，此高性能微控制器產品採用英飛凌專有的嵌入式非揮發性記憶體 (eNVM) 技術，於新加坡 Fab 12i 廠以 40 奈米製程技術製造。

MCU 是控制車輛各項功能的關鍵零組件，隨著汽車變得越來越環保、安全和智慧，對 MCU 的需求也與日俱增。今年英飛凌車用微控制器的銷售量已攀升至每日近百萬顆。

英飛凌營運長 Rutger Wijburg 表示，透過這項策略性的合作協議，得以確保額外的長期產能供應，可在快速成長的汽車市場為客戶提供服務。

Rutger Wijburg 指出，此次合作核心在於高可靠度的嵌入式記憶體解決方案，能賦能下一代汽車應用，並滿足車用系統對行車安全與資訊安全的嚴格要求，未來雙方將進一步深化在車用電子，包括微控制器、電源管理和連接解決方案領域的合作。

聯電共同總經理王石表示，這項長期供應協議進一步強化聯電與英飛凌在車用、AIoT 和 5G 等多項領域的合作關係。目前聯電車用電子晶片出貨量為 2019 年的 3 倍，隨著車用半導體需求的增加，可望持續維持高度成長動能。

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