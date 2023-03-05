工具機展、進出口統計、台積電/台塑四寶營收 本周大事預告

台北國際工具機展 (TIMTOS) 將在 3 月 6 日至 11 日盛大登場，本屆展會也將聚焦在淨零減碳議題，財政部 7 日將公布 2 月進出口統計，估將呈現連 6 黑，個股方面，台積電 10 日將公告 2 月營收結果，台塑四寶也將在 7 日召開業績發表會；以下是本周大事預告：

台北國際工具機展 TIMTOS 6 日登場

台北國際工具機展 (TIMTOS) 將在 3 月 6 日至 11 日盛大回歸，在南港展覽館 1、2 館及世貿 1 館展出，主辦單位表示，TIMTOS 2023 是台灣邊境解禁後規模最大國際專業展，齊聚海內外菁英廠商，鏈結全球工具機生態系，展出內容從鑄件、整機、鋼材到製品，囊括更為高效、智慧、節能之各式加工設備、控制器、周邊零組件及解決方案。

主辦單位進一步指出，本屆 TIMTOS 也將鎖定全球製造業當前最受關注的淨零減碳議題，推出 ESG action!、ESG in TIMTOS 以製造洞見未來等系列活動，藉由論壇、研討會、專業諮詢、導覽、Podcast 等多元方式，加上世貿 1 館三大新展區尖端技術加工區、積層製造主題區、未來製造體驗區等，協助業者加速綠轉型。

創新板首檔能源股掛牌 泓德能源 6 日上市

第 2 家創新板個股即將掛牌，證交所 2 日公告，泓德能源 (6873-TW) 將自 3 月 6 日終止興櫃交易，轉上市在創新板掛牌，這也是首家能源業者在創新板掛牌。

泓德能源主要業務以各類太陽能光電案場開發、設計與工程統包，為主，實收資本額為 8.5 億元，去 (2022) 年申請創新板掛牌上市，並已通過證交所審查同意其創新板掛牌申請。

營運方面，泓德能源受惠案場 EPC 工程陸續認列，去年營收達 50.59 億元，年增達 88%，創下歷史新高，展望今年，預計今年 EPC 工程開工量達 300MW，可望帶動營收再締新猷。

財政部 7 日公布 2 月進出口統計 估將連 6 黑

財政部統計處 7 日將公布 2 月進出口統計，財政部說，因農曆春節提前到，使得 2 月工作天數較去年增加 5 天，預估出口年減幅將縮小到 7% 到 11% 區間，連續 6 個月衰退已呈定局，出口規模約落在 333 億美元到 348 億美元。

回顧 1 月，受春節連假、終端需求不振及供應鏈持續調整庫存等因素影響，拖累電子、傳產出口同步衰退，單月出口值 315.1 億美元，年減幅 21.2%，減幅為 13 年 5 個月以來最大，預估國際經濟低成長的環境下，第 1 季出口值減幅估約 1 成左右。

台積電公布 2 月營收 台塑四寶 7 日舉行業績發表會

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)10 日將公告 2 月營收，受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，台積電預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，符合市場預期，以 1 美元兌換新台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%。

台塑四寶也預計在 7 日舉行業績發表會，釋出營運展望，而本周包含達方、大聯大、偉詮電、中鼎、佳世達、神隆、中磊、元太、華擎、王道銀行、東生華、利機等也將召開法說會。