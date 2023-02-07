〈進出口統計〉1月出口衰退逾2成 財政部示警：底部還沒到

財政部今 (7) 日公布 1 月出口表現，受電子貨類重摔衝擊，1 月出口如先前預期，年減幅超過 2 成。財政部統計處處長蔡美娜預估，今 (2023) 年第 1 季出口會延續去 (2022) 年第 4 季收縮態勢，將持續築底。

整體而言，1 月出口衰退幅度高達 2 成以上，主要與電子貨類出口值，以及我對中國大陸及香港出口大減有關；其中電子零組件單月出口值僅 127.2 億美元、金額創 23 個月新低，年減 20.1% 也是 11 年最大減幅。

主要市場中，我對中國大陸及香港 1 月的出口值也縮水三分之一，連帶影響總出口衰退降幅高達 13 個百分點，也就是 1 月出口年減 21.2%，高達 13 個百分點是受中國大陸與香港的影響。

在電子貨類表現熄火，對陸港出口降溫，加上春節導致工作天數減少，使得整體出口表現黯淡，年減幅高達 21.2%，外銷淡季效應更加明顯。

受通膨、升息、俄烏戰爭等不利因素影響，拖累全球經濟成長力道放緩，儘管 IMF(國際貨幣基金) 今年的全球經濟成長預測值從原先的 2.7% 調升至 2.9%，但在整體經濟偏弱的基本架構下，為今年出口表現埋下隱憂。

談及出口表現展望，蔡美娜引述電子大廠法說會看法指出，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 等重量級大廠都認為目前仍有庫存調整壓力，加上訂單能見度仍低，預估景氣必須要到今年下半年才會回溫。

以此推測，到今年上半年之前，景氣都面臨築底下修的壓力，最快也要等上半年才有機會真正落底，而在景氣尚未落底前，財政部預估，第 1 季出口將衰退幅度不排除擴大至 2 位數。

蔡美娜認為，在國際機構上調經濟成長預估值，加上全球防疫政策鬆綁，能源市場回穩，中國、歐元區採購經理人數據也出現正面訊號，加上高效能運用、車用電子商機長線看好，這些都可望成為支撐出口表現的利多。