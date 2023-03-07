矽格去年獲利再創高 擬配息4.2元股利 殖利率逾7%

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (7) 日公告去年第四季財報，受客戶需求轉淡影響，稅後純益降至 2.42 億元，季減與年減幅達 6 成以上，每股純益 0.52 元，下探近四年低點，不過全年獲利仍維持正成長，每股純益達 6.68 元續創新高。

矽格董事會也公布去年盈餘分配，每股擬分配 4.2 元現金股利，以今日收盤價 56.9 元推算，殖利率達 7.38%，預計共發出 19.18 億元的現金。

展望後市，由於現階段整體大環境景氣仍疲弱，加上產業持續去化庫存，矽格預期，待上半年庫存去化告一段落，下半年需求可望慢慢回升，全年營運估持平至小減，持續觀察外在環境變化。

矽格去年第四季營收 41.37 億元，季減 13.53%，年減 3.59%，毛利率 26.73%，季減 1.18 個百分點，年減 1.89 個百分點，營益率 17.43%，季減 0.65 個百分點，年減 1.08 個百分點，稅後純益 2.42 億元，季減 75.47%，年減 64.83%，每股稅後純益 0.52 元。

矽格去年全年營收 186.94 億元，年增 12.07%，毛利率 29.57%，年減 0.08 個百分點，營益率 20.47%，年減 0.15 個百分點，稅後純益 30.33 億元，年增 8.82%，每股稅後純益 6.68 元。