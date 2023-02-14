矽格去年Q4稅前盈餘探三年半低點 全年EPS 8.03元創新高

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (14) 日公布去年第四季自結，受稼動率降溫、業外等因素影響，稅前盈餘降至 4.1 億元，季減逾 7 成，下探三年半新低，每股稅前淨利 0.67 元，累計全年達 8.03 元，仍創下歷史新高。

矽格去年第四季營收 41.37 億元，季減 13.53%，年減 3.59%，毛利率 26.73%，季減 1.18 個百分點，年減 8.22 個百分點，營益率 17.43%，季減 0.65 個百分點，年減 1.08 個百分點，稅前盈餘 4.1 億元，季減 70.62%，年減 53.99%，每股稅前盈餘 0.67 元。

矽格去年全年營收 186.94 億元，年增 12.07%，毛利率 29.57%，年減 0.09 個百分點，營益率 20.47%，年減 0.15 個百分點，稅前盈餘 44.26 億元，年增 20.83%，每股稅前盈餘 8.03 元。

由於現階段消費性電子、手機、網通等需求下滑，晶圓廠產能也鬆動，整體晶圓產出量減少，連帶干擾後段封測廠稼動率，不過，矽格看好，1 月營收應是本季低點，自 2 月起業績將逐月回溫，將持續配合客戶需求機動調配資本支出，並管控成本，優化整體獲利表現。