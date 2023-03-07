台電去年燃料成本暴增逾3000億元 再生能源躉購制度非虧損主因

外界認為台電去年虧損與執行再生能源躉購制度有關，對此，台電今 (7) 日說明，去年虧損主因是國際燃料價格暴漲，光去年燃料成本就大幅增加超過 3000 億元，較前年幾乎翻倍，導致去年累積虧損約 2675 億元，反觀執行再生能源躉購制度的平均每度購電成本並沒有大幅增加，僅因購電度數增加而總支出略增約 160 億元，並非造成虧損原因。

台電表示，國際燃料價格飆漲，以煤來說，109 年至 110 年歷史低點平均每噸約 50 美元，但去年 9 月創下每噸約 450 美元，為低點價位的 9 倍，進一步觀察天然氣，109 年 4 月的歷史低點平均每單位 (MMBtu) 為 2 美元，去年 8 月則創下 70 美元歷史新高，相當是低點價位的 35 倍。

台電進一步說明，類似因國際燃料價格大漲致電業虧損，台電並非特例，包括法國、日本、韓國等也有類似狀況，法國國營 EDF 電力公司 2022 會計年度預估虧損換算超過台幣 4000 億元，韓國國營韓國電力公司去年預估虧損換算超過台幣 7000 億元，而日本東京電力公司去年預估虧損換算超過台幣 1000 億，顯示這波國際燃料價格漲勢衝擊電業營運，屬全球性現象。

至於再生能源躉購制度，台電說，這是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有，部分意見主張再生能源躉購制度造成台電虧損並非事實，無論跨國或跨期比較都顯示燃料成本暴漲才是虧損原因。

台電強調，國際電業營運受燃料價格暴漲衝擊，各國均採取多元手段因應，包括由政府挹注資源，如直接補貼電業或增資等方案，日本東京電力公司的售電子公司東電 EP 出現嚴重虧損，控股母公司至今已兩度進行增資，德國政府也針對輸電系統營運商補貼超過百億歐元。